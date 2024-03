SABATO 2 MARZO

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 3 MARZO

Tortona: dalle 15 alle 19 aprono gratis grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona Casa Barabino con lo studio del pittore nell’omonima via e la Gipsoteca Luigi Aghemo in via Calcinara

Tortona: SOLENNITÀ DI SAN MARZIANO a cura della Comunità Pastorale San Marziano

ore 15:00 “Sui passi della fede” camminata per le famiglie alla scoperta di San Marziano • ritrovo in Seminario “San Marziano e Tortona” • tappa alla cappelletta di San Marziano • conclusione in Cattedrale

Tortona: Just in woman ore 15:45 ritrovo piazza Ubertis (Palazzetto sport U. Camagna) • ore 16 partenza della camminata o corsa di 5 km che si svolgerà sul nuovo percorso JTWIA (percorso permanente ad anello con partenza in piazza Ubertis, prosegue sulla via Emilia attraversando piazza Duomo, salita verso il parco del Castello con meta la torre, discesa verso sud e, costeggiando l’ospedale “Santi Antonio e Margherita”, ritorno al punto di partenza) • ai partecipanti verrà consegnato un kit JTWIA (maglietta – pettorale – gadget) in omaggio

Tortona: Chiude la rassegna assoli inizio spettacoli burattini ore 16:30 (Teatro Civico)

• inizio laboratori Nat ore 14:30 (Atelier Sarina presso Palazzo Guidobono)

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it