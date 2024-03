Sono in via di conclusione i lavori di rigenerazione urbana dell’immobile “Ex Salso” alla Marina di Porto Maurizio. Il progetto ha visto il restauro conservativo e la riqualificazione funzionale dell’ex immobile industriale con l’obiettivo del riuso e della rifunzionalizzazione ai fini culturali e sociali quale grande piazza coperta per eventi culturali e di aggregazione sociale. È stata realizzata un’area expo polivalente, che potrà essere utilizzata da soggetti pubblici e privati per la realizzazione di eventi, convegni, mostre ed altro.

Complessivamente sono stati recuperati 1.173 mq, divisi tra la corte coperta, il locale lato via Scarincio e i due locali lato Calata Anselmi, che sono stati interessati da una serie di interventi di messa in sicurezza dell’area, di conservazione e valorizzazione (trattandosi di immobile vincolato), nonché di adeguamento strutturale ed impiantistico per il nuovo uso previsto.

Il sindaco Claudio Scajola ha svolto un sopralluogo nell’area insieme ai tecnici per fare il punto sugli ultimi interventi di dettaglio ancora da realizzare, al quale ha fatto seguito una riunione di programmazione delle attività che saranno realizzate all’interno della struttura già a partire dalla prossima primavera.

I lavori, per un valore di circa 500 mila euro, rientrano nel programma di interventi “Recovery Imperia”, per il quale l’Amministrazione Comunale ha vinto un bando PNRR del Ministero dell’Interno da 20 milioni di euro per la realizzazione di 11 opere, realizzate o in corso di realizzazione (messa in sicurezza delle scuole di via Gibelli, ristrutturazione dell’edificio scolastico di piazza Ulisse Calvi, ristrutturazione dei capannoni del Prino ad uso sportivo, ristrutturazione della Palestra Maggi, realizzazione di un’area dedicata agli sport all’aperto in zona San Lazzaro, ristrutturazione del Polivalente, riqualificazione dell’Ex Salso, restauro filologico del Teatro Cavour, realizzazione di una rete ciclabile cittadina e di un nuovo sistema di trasporto pubblico ecologico e intelligente, riqualificazione delle “Case Parcheggio” di Via Airenti).

“Un altro intervento di questo vasto programma di rigenerazione urbana che si avvia alla conclusione sul nostro territorio e che a brevissimo sarà restituito alla cittadinanza. Un’area che aveva perso nel tempo lo scopo per cui era nata e che, dopo anni di abbandono, vede concludere la propria riqualificazione, che ha già compreso il Museo Navale, il Planetario e la sistemazione di Calata Anselmi. L’Ex Salso sarà un simbolo della città viva, capace di ospitare eventi di ogni tipo, all’interno di uno spazio unico nel suo genere, non soltanto a livello cittadino”, commenta il sindaco Claudio Scajola.