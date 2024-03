Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 21 al 27 marzo Another End Regia: Piero Messina

Dal 21 al 27 marzo Force of Nature: Oltre l’inganno Regia: Todd Haynes

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Another End

Regia: Piero Messina. Sceneggiatura: Piero Messina. Fotografia: Fabrizio La Palombara. Montaggio: Paola Freddi. Musiche: Bruno Falanga. Attori: Gael Garcia Bernal, Renate Reinsve, Bérénice Bejo, Philip Rosch, Tim Daish, Olivia Williams. Distribuzione: 01 Distribution. Produzione: Indigo Film con Rai Cinema. Paese: Italia, 224. Durata: 129 min. Genere: Sentimentale, Fantascienza

Another End è ambientato in un futuro prossimo, nel quale è stata data alle persone in lutto una grande possibilità: salutare chi non c’è più. Grazie alla nuova tecnologia Another End, si può incontrare nuovamente la persona cara, il dolore del distacco viene alleviato e si ha più tempo per potersi dire addio per sempre.

Sal non riesce più a vivere da quando ha perso la sua Zoe, per questo sua sorella Ebe gli consiglia di provare Another End.

L’uomo ha la possibilità di entrare in contatto con la sua amata defunta attraverso il corpo di un’altra donna. Ma il programma prevede un numero limitato di incontri che non sembrano bastare per il distacco definitivo. Cosa resta di tutto quell’amore promesso quando erano in vita, una volta che il tempo finisce?

Force of Nature: Oltre l’inganno

Regia: Todd Haynes. Sceneggiatura: Samy Burch. Fotografia: Chris Blauvelt. Montaggio: Affonso Gonçalves. Attori: Natalie Portman, Cory Michael Smith, Julianne Moore, Charles Melton, Piper Curda, Kelvin Han Yee, Drew Scheid, Andrea Frankle. Distribuzione: Lucky Red. Produzione: Gloria Sanchez Productions, Killer Films, MountainA. Paese: USA, 2023. Durata: 113 min. Genere: Drammatico, Sentimentale

May December segue la storia di Elizabeth Berry, un’attrice che dovrà interpretare sullo schermo il ruolo di Gracie Atherton-Yu, diventata nota al pubblico perché vent’anni prima ha sposato Joe di 23 anni più giovane di lei.

La loro storia d’amore fu a suo tempo uno scandalo finito su tutti i tabloid a causa dell’evidente differenza d’età. Per prepararsi al ruolo, Elizabeth decide di passare un periodo ospite da Gracie e Joe sulle coste del Maine.

La coppia ha due gemelli che proprio in quei giorni si diplomeranno al liceo. L’attrice vivrà la loro quotidianità, scrutando e studiando attraverso uno sguardo esterno le dinamiche tra i vari componenti della famiglia, che si sentiranno inevitabilmente sotto pressione