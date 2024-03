Il primo incidente si è verificato nel pomeriggio lungo via Gramsci, a seguito del quale l’autovettura condotta da una donna si è ribaltata. Per la conducente, rimasta ferita, ed estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona è stato necessario l’intervento del 118 e il trasporto al Pronto Soccorso. Sul posto, per gli accertamenti del caso e la viabilità, anche i Carabinieri della locale Stazione.

In tarda serata, invece un’autovettura ha investito un capriolo che, secondo le ricostruzioni, sarebbe sbucato all’improvviso dal fossato a lato della carreggiata. Il guidatore, incolume, non avrebbe avuto modo di evitare l’impatto. I Carabinieri intervenuti hanno messo in sicurezza la provinciale, provvedendo ai necessari rilevamenti e al recupero dell’animale.