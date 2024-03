Lo sport come arma per superare i limiti e raggiungere i propri sogni. È il tema che ispira l’evento in programma venerdì 22 marzo alla Cittadella dello Sport di Tortona, a partire dalle ore 18, dedicato ai giovani della Polisportiva Derthona e alle società sportive del territorio.

Organizzato dall’Arma dei Carabinieri, con il patrocinio del Comune di Tortona e la collaborazione della Cittadella dello Sport, l’evento, che prevede oltre 300 presenze, punta a promuovere l’attività sportiva come strumento per le giovani generazioni, affinché riescano ad affrontare e combattere il disagio giovanile e a prevenire l’uso di alcool e droghe.

Come conferma il Comandante dei Carabinieri di Tortona, Capitano Domenico Lavigna, molto attento alla formazione nelle scuole e alla prevenzione: “In un momento di disorientamento in cui può succedere di perdere la fiducia in sé stessi e nei propri sogni, l’Arma dei Carabinieri è in campo per dare forza e sostegno alle nuove generazioni. Questa volta lo fa con il Gruppo Sportivo Carabinieri in collaborazione con la Cittadella dello Sport, in un luogo che diventerà simbolo di speranza e di inclusione per tutte le nuove generazioni di sportivi”.

Uniti da un’unica missione, come sottolinea Ferencz Bartocci, AD Gestione Cittadella: “I temi dell’appuntamento organizzato dall’Arma dei Carabinieri sono di strettissima attualità. Con le nostre Società sportive e con Gestione Cittadella, operiamo quotidianamente per combattere il disagio giovanile, con la consapevolezza che soltanto unendo le forze potremo dare un futuro ai tanti giovani che oggi si mettono in forte discussione”.

Ospiti, gli atleti del Gruppo Sportivo Carabinieri, Ottaviano Iuliano, Great Nnacchi e Giovanna Selva, che racconteranno i loro successi nella vita come nello sport.

In rappresentanza delle ragazze e dei ragazzi delle società sportive tortonesi, Giorgia Susani (Derthona Nuoto), Ivan Fenech (Derthona Combat), Silvia Canape (Derthona Atletica) e Alice Scarabelli (ex Derthona Nuoto), che porteranno le loro storie a testimonianza di come lo sport li ha resi “campioni” soprattutto nella vita, abbattendo limiti, barriere e dipendenze per lasciare spazio ai sogni e alle sfide future.

Un evento dalle grandi emozioni che vedrà anche la partecipazione del Sindaco di Tortona Federico Chiodi, di Sua Eccellenza il Vescovo Guido Marini, della Dott.ssa Maria Bruna Olivieri delegata del Questore di Alessandria e del Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Massimiliano Rocco. Modererà l’evento la giornalista Sonia Bedeschi.