La Polizia locale di Diano Marina nel pomeriggio dello scorso 16 marzo aveva intercettato un’autovettura in movimento sulla via Aurelia, dalla quale erano stati gettati a terra degli scarti di cibo. Immediatamente fermato, il conducente del veicolo è apparso in condizioni di alterazione psicofisica. I successivi esami hanno evidenziato un livello alcolemico nel sangue superiore a 1,50 g/l. L uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica di Imperia per guida in stato di ebbrezza. Per lui patente ritirata e autovettura sottoposta a sequestro. Uno dei passeggeri è stato sanzionato per aver gettato rifiuti al suolo dal veicolo.

Correlati