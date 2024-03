Dopo il successo delle camminate autunnali e con l’approssimarsi della bella stagione, riprendono le escursioni guidate alla scoperta dell’entroterra di San Bartolomeo al Mare, organizzate dal Comune di San Bartolomeo al Mare, in collaborazione con le associazioni Centro Sociale Incontro, Ca de Puiö e la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare, che anche in questo caso supportano le iniziative destinate alla scoperta del territorio locale. Tre date per questo apprezzato appuntamento con la macchia mediterranea, gli scorci suggestivi e la cultura rurale: sabato 23 marzo, sabato 20 aprile e sabato 18 maggio.

Si comincia sabato 23 marzo con l’escursione “Benvenuta primavera”, dedicata alla scoperta delle bellezze storiche e naturalistiche della frazione Chiappa e del piccolo borgo Rocca.

Le origini di Chiappa sono antichissime, come dimostra il cippo miliare situato sul tracciato della antica via romana Julia Augusta, risalente al 13 a.C. Il cippo indica la distanza da Roma: 533 miglia del tempo.

Il ritrovo è in piazza Sottana a Chiappa, alle ore 14.30, per partire alla scoperta dell’antico cippo romano e della via Julia Augusta, della borgata Rocca con visita alla chiesa di Santa Lucia e dell’antico frantoio dell’ex convento agostiniano, percorrendo il sentiero ad anello di Chiappa.

“Vogliamo proseguire il bel percorso intrapreso lo scorso anno con le escursioni sul nostro territorio – dichiara l’Assessore Alessandra Gamalero -. L’idea è quella di offrire un ulteriore contributo a quello che è già il corposo comparto di manifestazioni ed eventi, per rispondere alla crescente richiesta di questo tipo di outdoor, lento, sostenibile e alla portata di tutti. San Bartolomeo al Mare non è solo mare ma anche entroterra, natura incontaminata e storia millenaria”.

Benvenuta primavera

Sabato 23 marzo 2024

Ritrovo ore 14.30 – piazza Sottana, Chiappa (frazione di San Bartolomeo al Mare IM)

Per info Ufficio IAT +39 0183 417065