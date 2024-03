Lui è originario dell’Oltrepo’ pavese ma a Tortona è ormai di casa e lo conosco tutti da quando alcuni anni fa ha acquistato un castello alla frazione Castellar Ponzano di cui pochi conoscevano l’esistenza e lo sta valorizzando ospitando manifestazioni e incontri. I Tortonesi hanno imparato a conoscerlo e soprattutto a conoscere la sua grande disponibilità, le sue buone maniere e la grande conoscenza e cultura che fanno parte del suo bagaglio intellettuale.

Ci riferiamo ovviamente a Luca Sforzini, esperto d’altre di fama internazionale, responsabile per la provincia di Pavia per Fratelli d’Italia nel settore della Cultura e da ieri il suo nome ha iniziato a circolare all’interno di quello che è il primo partito italiano come possibile candidato a Sindaco di Pavia.

FDI, infatti, non ha ancora scelto quello che sarà il candidato del Centro Destra e nella rosa dei possibili nomi, a quanto pare, è stato inserito quello di Sforzini: uomo della società civile che ovviamente ha offerto la sua disponibilità nel caso fosse prescelto.

Si tratterebbe di un colpo politico e mediatico eccezionale perché Sforzini è un uomo soprattutto della società Civile e la sua candidatura porterebbe al Centro Destra molti voti di quelle persone indecise che sono sempre in numero consistente. D’altro canto abbiamo visto quanto successo abbia avuto nella storia italiana un uomo come Berlusconi, per cui a volte scegliere un non politico potrebbe rivelarsi una scelta vincente.

Ovviamente la decisione su chi sarà il candidato Sindaco di pavia del Centro destra toccherà ai vertici anche regionali di FDI ma i tanti tortonesi che lo conoscono tifano per lui.