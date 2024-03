SABATO 23 MARZO

Tortona: al teatro civico alle 21 concerto dio Antonella Ruggero

Tortona: via Emilia, 446 al Museo Orsi “T.Ink” evento dedicato al mondo dell’illustrazione – esposizioni opere, mostre e laboratori interattivi

Tortona: fino al 23 marzo presso la Biblioteca civica in via Mirabello “Ogni giorno sorgerà il sole” Mostra di pittura di Madre Anna Maria Cànopi OSB, al secolo Rina Cànopi, religiosa, scrittrice e storica italiana, fondatrice e prima badessa dell’abbazia benedettina Mater Ecclesiae nell’isola di San Giulio, sul lago d’Orta, in provincia di Novara. Scrittrice molto feconda e profonda erudita della letteratura dei padri della Chiesa, è autrice di molti libri sulla spiritualità monastica e spiritualità cristiana. Ha collaborato all’edizione della Bibbia della CEI, al catechismo della Chiesa cattolica e alle edizioni dei nuovi messali e lezionari. ORARIO APERTURA • dal lunedì al venerdì 9:00/18:00 sabato e domenica 16:00/19:00

Tortona: fino al 28 marzo presso il Ridotto del teatro Civico “Il Rovello del segno” Mostra personale di pttura del maestro Pietro Bisio a cura di Mauela Bonadeo e Giuseppe Castelli.

Nato a Casei Gerola nel 1932, viene a contatto con la pittura “sociale” a Voghera, nello studio del suo primo maestro Giansisto Gasparini. Frequenta a Milano l’Accademia delle Belle Arti di Brera dal 1954 al 1958 e segue i corsi di pittura di Aldo Carpi e nel ‘58 di Domenico Cantatore. In quegli anni, tra ‘54 ed il ‘58, darà vita insieme ad altri artisti ad una serie di lavori che prenderanno il nome di Realismo Critico Essenziale. Nel marzo 1957 si rivela al premio Diomira e riceve dalla giuria la medaglia d’oro del Senato della Repubblica. Nel corso degli anni Pietro Bisio partecipa a svariate esposizioni in Italia, in Europa e New York. Viene definito dalla critica come interprete di quella “contadinità” che ha tradotto in pittura il mondo in cui è nato, una cultura antichissima legata ai valori della terra e destinata a diversi cambiamenti dal boom economico del secondo dopoguerra. ORARI apertura mostra da martedì a domenica ore 16:00/19:00 • finissage giovedì 28 marzo ore 17:00 con brindisi di auguri nel giorno di compleanno del maestro

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

VILLAROMAGNANO ore 15:30 piazza San Michele

Caccia all’uovo – iscrizione a numeri 3480436274, 3420549682 – organizza la Pro Loco – in caso di maltempo l’evento verrà annullato



VOLPEDO dalle ore 10 alle ore 12 (due turni da un’ora) HUB Volpedo Laboratorio Pasquale per bambini dai 5 ai 12 anni a cura di Sonia Delponte con la tecnica “Arte del recupero” – prenotazione obbligatoria a info@comune.volpedo.al.it o whatsapp al n. 3463895246 – si invitano i genitori che ne avranno piacere a partecipare – eventuali offerte saranno interamente destinate all’Associazione Pandora odv

DOMENICA 24 MARZO

Tortona – via Seminario, 7 ore 16:30 al Museo Diocesano presentazione del libro di Emanuela Fogliadini in presenza dell’autrice e con la partecipazione del Vescovo di Tortona

Tortona – Sala Conferenze Biblioteca Civica ore 17:00 Federico Fornaro presenta il suo nuovo libro con Antonella Ferraris e Andrea Balossino

TORTONA dalle ore 16 Parco La Lucciola (via Milite Ignoto, 1) Caccia alle uova 2024 – 3ª edizione – più di 1.200 uova vi aspettano per essere trovate e mangiate – caccia al Golden Egg e lotteria Uovo Gigante – ingresso + merenda €10,00 – info: 3405878595 – organizza Associazione Gruppo Volontari Protezione Civile Bassa Valle Scrivia

