In seguito alla segnalazione ricevuta dall’Ufficio Tutela Animali del Comune di Alessandria di un presunto maltrattamento ai danni di un cane, nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 marzo, gli Ispettori Ambientali unitamente ad un Agente della Polizia Locale hanno verificato la situazione segnalata ed hanno dunque richiesto l’intervento del Servizio Veterinario ASLAL. Dopo l’intervento medico, l’animale è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato al canile municipale in quanto il cane, un esemplare di grossa taglia, era detenuto in condizioni incompatibili con la sua natura al piano superiore di un porticato, coperto di masserizie ed ingombranti, senza alcuna barriera per evitare cadute accidentali e senza neanche un giaciglio su cui poter riposare.

“I cani sono capaci di donare affetto in maniera incondizionata ed è dunque importante accudirli nel modo corretto” – commenta la Vicesindaco con delega alla Tutela Animali Marica Barrera. – “Il Comune di Alessandria dispone di un’eccellenza costituita dall’Ufficio Tutela Animali e dal Nucleo di Vigilanza Ambientale sempre presenti e pronti ad intervenire. Invito i cittadini che vedono situazioni di animali detenuti in condizioni incompatibili con il benessere e le cure che meritano a rivolgersi all’Ufficio Tutela Animali, il più valido riferimento sul territorio comunale in casi di questo genere, in quanto tutte le segnalazioni vengono verificate in tempi rapidi grazie al lavoro di squadra con le Forze dell’Ordine, principalmente la Vigilanza Ambientale coordinata dalla Polizia Locale, e del Servizio Veterinario ASLAL. Non posso che essere soddisfatta della risoluzione di questa situazione sia per il benessere dell’animale che per il grande lavoro finalizzato al rispetto e alla tutela degli animali svolto quotidianamente da uffici, Ispettori Ambientali, Agenti di Polizia Locale e veterinari”.

Per segnalazioni di casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza rivolgersi all’Ufficio Tutela Animali del Comune di Alessandria:

FOTO DI REPERTORIO