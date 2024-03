NUOVO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO A NOVI LIGURE

Come preannunciato durante gli incontri pubblici con la cittadinanza tenuti nel mese di ottobre 2023 e a seguito di un confronto diretto e costruttivo con i presenti, sono state ridefinite le frequenze dei passaggi di pulizia con spazzatrice meccanizzata e manuale, in accordo con l’Amministrazione Comunale.

Da lunedì 18 marzo 2024 è, quindi, partito il nuovo servizio di spazzamento manuale e meccanizzato a Novi Ligure:

la città è stata divisa in 7 zone (come da piantina sotto), ciascuna delle quali è presidiata dallo “spazzino di quartiere” che effettua ripassi in punti critici, dovuti ad abbandoni di rifiuto, errati conferimenti o accumuli presso cestini stradali.

nel centro storico è stato incrementato il servizio di spazzamento manuale e pulizia nelle ore pomeridiane.

«Una migliore pulizia di strade e marciapiedi – spiega il Sindaco, Rocchino Muliere – è stata una delle principali richieste dei cittadini durante gli incontri organizzati insieme a Gestione Ambiente. L’Amministrazione comunale, insieme all’azienda che gestisce il servizio, si è impegnata a definire una serie di provvedimenti che ora sono in fase di attuazione. Il decoro e la pulizia, così come le manutenzioni e la cura del verde, sono indispensabili per rendere la città più vivibile e attrattiva. Ci auguriamo – conclude Muliere – che il nuovo sistema, insieme a un maggiore senso civico da parte di tutti, possa contribuire a migliorare la situazione».

«Potenziare il sistema dello spazzamento con la suddivisione della città in diverse aree – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Gianfilippo Casanova – fa parte di una strategia per un controllo capillare del territorio comunale. Oltre a effettuare una pulizia più accurata, infatti, gli operatori possono segnalare rapidamente eventuali problemi, come quello dell’abbandono dei rifiuti, sui quali sono necessari interventi più importanti».