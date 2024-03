Il Comune di Diano Marina comunica che in considerazione delle condizioni climatiche di questo periodo, il Sindaco di Diano Marina ha firmato l’ordinanza di proroga per l’accensione del riscaldamento: ci si potrà scaldare dall’1 al 10 aprile 2024 (compresi), fino ad un massimo di cinque ore al giorno liberamente articolabili nella fascia oraria 05:00 – 23:00, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambientale stabiliti dalla legge. Fino al 31 marzo è previsto il funzionamento per un massimo di ore 10 giornaliere, all’interno della fascia oraria giornaliera 05:00 – 23:00.

