Sopralluogo questa mattina dell’assessore ai Lavori Pubblici Gianfranco Gaggero a Montegrazie in strada Cian di Sei, durante il quale è stata riscontrata la presenza di un dilavamento proveniente da monte e un dissestamento del manto stradale.

A seguito del sopralluogo, al quale hanno preso parte i tecnici del Comune e alcuni abitanti della zona, l’Amministrazione Comunale ha inserito l’intervento nella propria programmazione attraverso un lavoro che consentirà di convogliare le acque ed eliminare le situazioni di pericolo, insieme al contestuale rifacimento del manto stradale nei punti che presentano maggiori problematiche.

“Abbiamo intensificato le attività di verifica del territorio attraverso sopralluoghi che permettono di programmare gli interventi da attuare nel corso dell’anno, dando priorità a quelli più critici. Ricordo che è attiva una email strade@comune.imperia.it per segnalare problematiche relative al manto stradale. Invito i cittadini a rivolgersi a questo canale ufficiale per permettere agli uffici di prendere nota delle criticità e calendarizzare le opere necessarie. Le opere strutturali di grande portata che sta realizzando l’Amministrazione del sindaco Claudio Scajola non sono alternative alla piccola manutenzione, ma sono interventi complementari. Continueremo a portare avanti entrambe”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianfranco Gaggero