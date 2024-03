“Donne senza confine – esperienze a confronto” è questo il titolo di un incontro che si è svolto presso la sala del Ridotto del teatro Civico nell’ambito delle iniziative legate alla giornata della “*Festa della Donna*” organizzato dalla Consulta Associazioni Volontariato di Tortona con la partecipazione di donne provenienti da diverse parti del mondo. Le testimoni dell’evento, una ucraina, una marocchina, una romena, una brasiliana e una indiana _Sikh_, hanno raccontato le loro difficoltà nel lasciare il paese d’origine e gli aspetti, positivi e negativi, che caratterizzano il crescere in un paese straniero e spesso molto lontano dal proprio.

Presente, tra i relatori, il _Capitano Domenico Lavigna_, Comandante della Compagnia *Carabinieri* di Tortona, che ha illustrato le attività di prevenzione in tema di violenza di genere, richiamando le iniziative svolte sul territorio, non ultima la realizzazione di _”Una stanza tutta per noi”_, per.