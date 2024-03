È notte fonda, quando una donna di 81 anni si sveglia e non trova il marito 90enne che si era addormentato a letto con lei. Partono le ricerche dell’uomo, che l’anziana ritiene essersi allontanato volontariamente da casa intorno alle quattro. I *Carabinieri* dell’Aliquota Radiomobile, dispiegando tutte le pattuglie disponibili, rintracciano l’anziano in viale Morozzo San Michele, in stato confusionale ma in discrete condizioni generali. A scopo precauzionale, il 90enne viene accompagnato presso il locale ospedale, dove la moglie può finalmente riabbracciarlo.

