Torna ad Imperia l’appuntamento con “Pasquetta al Parco Urbano”. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dedicato a bambini e famiglie, vedrà un’intera giornata di spettacoli e sorprese a cura della FEM Spettacoli.

Il 1° di Aprile, a partire dalle ore 11, il Parco Urbano si trasformerà in un grande palcoscenico con artisti, trampolieri, truccabimbi, laboratori di circo e spettacoli vari.

Un’iniziativa aperta al pubblico, totalmente gratuita, con numerose attività per grandi e piccini: spettacolo di pupazzi, Mr Paolo a bordo della sua piccola macchinina elettrica che farà fare un giro del parco ai bambini, Fortunello e Marbella con la Color Baby Dance. Come ogni anno, l’Uovo di Pasqua gigante verrà aperto e distribuito a tutto il pubblico.

Inoltre, la novità di questa edizione sarà la “Caccia alle Uova” che inizierà alle 14.00, coinvolgendo grandi e piccini che si cimenteranno in rebus e giochi. L’evento terminerà alle ore 17.00 con la premiazione delle prime tre squadre vincitrici.

“Pasquetta al Parco Urbano è diventato ormai un appuntamento fisso del calendario cittadino. Dopo l’importante riqualificazione del Parco Urbano da parte dell’Amministrazione Scajola, questo luogo, vera piazza verde, è ideale per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. Ognuno potrà portarsi da casa tutto l’occorrente per poter consumare distesi sul prato il proprio pranzo in felice compagnia con famigliari e amici. Ricordo il divieto di accendere fiamme libere o barbecue all’interno dell’area interessata”, commenta l’assessore al Verde Pubblico, Ester D’Agostino.