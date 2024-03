Sono iniziati i lavori di ripascimento delle spiagge libere comunali di San Bartolomeo al Mare.

L’area interessata dal cantiere è quella compresa fra il molo antistante Via della Resistenza e Via Sardegna.

L’intervento prevede l’approvvigionamento di circa 500 tonnellate di materiale inerte a grana tondeggiante, granita tra 3 e 8 mm, quindi medio-fine, di colore grigio-beige, proveniente da estrazione presso cava di monte sita nel cuneese. L’impiego della tipologia di materiale è stato preventivamente approvato da ARPAL a seguito della valutazione delle analisi sulla colorazione, sulla granulometria e sulle caratteristiche fisico-chimiche.

Il materiale non verrà completamente disteso in quanto nell’attuale stagione è preferibile mantenere un livello spiaggia piuttosto elevato, quasi a duna, per far fronte alle eventuali mareggiate.

Nel periodo fine aprile-inizio maggio, il Comune provvederà al consueto livellamento e alla stesura finale.

Nello stesso periodo si provvederà altresì alla sistemazione della spiaggia per i cani antistante al piazzale A. Vespucci, con dragaggio del materiale grossolano e distesa superficiale del materiale di granulometria fine.

L’intervento ha un costo di circa 32.000,00 euro e verrà realizzato dalla Ditta AM Costruzioni Srl di Albenga, sotto la Direzione dei lavori del Comune di San Bartolomeo al Mare.

“Cominciamo a prepararci per la stagione estiva – spiega il Sindaco, Valerio Urso – e teniamo costantemente monitorata l’evoluzione del ripascimento effettuato dalla Protezione civile regionale a Borgo Paradiso, Diano Marina. Nel frattempo posiamo la ghiaia sulla spiaggia, per poi distenderlo tra aprile e maggio, quando la stagione si avvicinerà”.

