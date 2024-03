La polizia locale di Diano Marina fa sapere che a partire dalle 14:00 di mercoledì 13 marzo il cantiere aperto da Rivieracqua nel centro cittadino di Diano Marina si sposterà su via Purgatorio, che pertanto resterà chiusa al transito veicolare a partire dall’intersezione con via Santa Caterina da Siena, con deviazione del traffico veicolare su via Lucus Bormani.

Per i soli autobus e auto-articolati stabilito il divieto di transito su via Purgatorio e su via Colombo, data la difficoltà di manovra all’incrocio di Via Bormani, con conseguente possibilità per queste categorie di veicoli di accedere alla zona centrale passando per l’incrocio delle 4 strade, a cui giungeranno attraversando il guado di via Rossini.

Via Biancheri diverrà chiusa al traffico con possibilità di accesso ai soli veicoli diretti nei passi carrabili e ai veicoli asserviti ad operazioni di scarico merci delle attività economico commericali ivi situate. Per questi veicoli sarà consentita l’uscita su piazza Maglione, con istituzione di doppio senso di marcia con n via Biancheri.

La viabilità su via Gaggero sarà comunque sempre garantita.

Le disposizioni sulla viabilità verranno mantenute e modificate a seconda del progredire dei lavori svolti che si stima saranno conclusi nell arco di un mese e mezzo.