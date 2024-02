Il grave problema dei veicoli privi di copertura assicurativa obbligatoria, stimata addirittura in tre milioni di mezzi in Italia, è sempre più diffuso e l’impegno costante dei Carabinieri per porvi un freno porta quotidianamente a sequestri amministrativi e pesanti sanzioni. Sanzioni che vanno dagli 866 ai 3.464 euro, raddoppiati in talune circostanze, e quindi molto più onerose di un premio assicurativo medio per la copertura obbligatoria. L’aspetto più grave resta tuttavia la responsabilità in solido del proprietario del veicolo non assicurato in caso di incidente, chiamato a farsi carico del risarcimento del danno causato a terzi e spesso insolvente. L’ordinamento ha tuttavia previsto un salvagente per il danneggiato, che può anche ricorrere al Fondo Garanzia Vittime della Strada per la copertura dei danni materiali e alla persona.

I Carabinieri di Capriata d’Orba, nel corso di appositi servizi predisposti sul territorio della Compagnia di Novi Ligure e volti al contrasto del fenomeno, hanno individuato e posto sotto sequestro amministrativo tre autovetture, anche parcheggiate sulla pubblica via.

A tal proposito, è opportuno precisare che tutti i veicoli che non si trovino all’interno di luoghi privati devono essere assicurati e che anche il solo parcheggio su suolo pubblico in assenza della copertura assicurativa comporta l’applicazione delle già citate sanzioni. I proprietari dei veicoli sono ora chiamati a pagare la sanzione pecuniaria per evitare la successiva confisca, ossia la definitiva perdita della proprietà del mezzo.