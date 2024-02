Proseguono gli incontri nelle scuole promossi dai Carabinieri nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”.

Questa mattina, il Comandante della Stazione di Sale ha incontrato i bambini delle classi quinte della Scuola Primaria “Carlo Giacomini”, con i quali ha affrontato diverse tematiche, tra cui il bullismo e il cyber-bullismo, rispondendo alle curiosità degli alunni, anche su come diventare Carabinieri e sulle attività svolte dall’Arma.

L’attenzione è stata focalizzata proprio sul tema del bullismo, in tutte le sue espressioni, con particolare riguardo a quello che può manifestarsi sul web, data la sempre maggiore propensione delle nuove generazioni alla tecnologia e alla navigazione, che possono nascondere pericoli talvolta subdoli e dal grande appeal.

Oltre a mettere in guardia i giovani fruitori della rete, sono state illustrate in modo semplice e comprensibile per i piccoli auditori le attività che i Carabinieri svolgono quotidianamente per rendere sicuro il web, oltre che le scuole e i luoghi di aggregazione da loro frequentati. Gli incontri, grazie anche alla fattiva collaborazione dei Dirigenti Scolastici, proseguiranno in altri comuni del tortonese fino al mese di maggio, coordinati dal Comando della Compagnia Carabinieri di Tortona.