Il Comune di Diano Marina ha presentato ieri il primo incontro della seconda edizione di “i Venerdì della Conoscenza”, ciclo di incontri – patrocinati da Regione Liguria – che si pone come obiettivo quello di fornire alla comunità alcune conoscenze scientifiche fondamentali per aiutare le persone a superare il disagio e le paure di un futuro sempre più incerto. In occasione della prima conferenza della rassegna, focalizzata sul tema dell’Intelligenza artificiale e della digitalizzazione, sono intervenuti il Prof. Mario Rasetti (in collegamento video), il Dott. Luca de Biase, il Prof. Marco Emanuele, il Prof. Ezio Andreta e il Dott. Alan Perotti. Il numeroso e attento pubblico – composto dagli studenti dell’IIS Ruffini di Imperia, accompagnati dal Prof. Marco Oreggia e da autorità, sindaci, amministratori, giornalisti, professori e appassionati provenienti dalla provincia di Imperia e di Savona – è rimasto incollato alle sedie fino alla fine dell’incontro.

Il prossimo appuntamento “Il futuro dell’Europa o l’Europa del futuro?” è fissato per venerdì 23 febbraio alle ore 16.00 nella Sala Consiliare del Comune di Diano Marina. Ezio Andreta (Laurea in Scienze Politiche, Master in economia, già Direttore della Commissione Europea e Commissario Governativo dell’Agenzia Italiana per l’Innovazione, ex Membro del Consiglio Scientifico Generale del CNR e Coordinatore del Progetto Foresight, Docente universitario) e Pierfrancesco Moretti (Fisico, Dottorato in Astronomia, Dottorato in Scienze della terra, ricercatore CNR, già membro della Rappresentanza del CNR a Bruxelles e membro del Progetto Foresight) si confronteranno sul tema, in un incontro coordinato da Luisa Tondelli, chimica, master in biotecnologie e PHD in biochimica, già esperto nazionale distaccato presso l’Unità di nanotecnologie e materiali avanzati della Commissione Europea, già Addetto Scientifico all’Ambasciata Italiana di Londra e membro del Progetto Foresight.

Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e si possono seguire anche in diretta streaming.

Si consiglia di inviare la conferma di partecipazione:

email -> cultura@comune.dianomarina.im.it

Eventbrite -> http://tinyurl.com/VdConoscenza

Il programma

Venerdì 26 gennaio 2024

“Complessità, Digitalizzazione, Democrazia”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Venerdì 23 febbraio 2024

“Il futuro dell’Europa o l’Europa del futuro?”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Venerdì 22 marzo 2024

“L’impatto della trasformazione climatica sull’ambiente, sulla società e sull’economia”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Venerdì 19 aprile 2024

“La transizione energetica, le Comunità Energetiche Rinnovabili”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Venerdì 3 maggio 2024

“Il futuro del cibo o il cibo del futuro?”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Venerdì 24 maggio 2024

“Il mondo invisibile delle nanotecnologie”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina