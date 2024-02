Una interessante mostra collaterale è in allestimento a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in piazza della Libertà 28. Sarà presentata ufficialmente venerdì 23 febbraio e aperta al pubblico da sabato 24, gratuitamente, tutti i week end fino al 28 aprile.

Si tratta della mostra “Silent Presence” dell’artista cinese Cai Wanlin, considerato uno dei migliori sulla scena contemporanea. In esposizione una serie di sculture dedicate al personaggio di Why Why, creato dall’artista metafora della nostra solitudine e della nostra speranza in un mondo migliore.

Ad accogliere i visitatori, nel cortile interno di Palatium Vetus, sarà infatti una installazione gigante, che rappresenta il protagonista della mostra e che riscuoterà sicuramente l’interesse del pubblico.

La rassegna è collaterale alla mostra “Pietro Francesco Guala. I ritratti degli Scarampi, provenienti dal Castello di Camino. L’arte del ritratto” aperta fino al 29 settembre.

Le mostre sono gratuite, aperte al pubblico sabato e domenica, oppure su prenotazione.

Sono disponibili visite guidate.

PER INFO: didattica.fondazionecral@gmailcom

telefono: 347-80.95.172

www.fondazionecralessandria.it

FB: @Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria