È da poco passata la mezzanotte, quando al 112 arriva una segnalazione: “C’è un uomo che sta distruggendo delle colonnine telefoniche”. La pattuglia del Radiomobile raggiunge rapidamente via Marengo, dove trova le colonnine completamente distrutte e da cui sono stati asportati diversi componenti elettronici. La chiamata alla Centrale Operativa ha fornito anche una via di fuga dell’autore del reato: via Cairoli. I Carabinieri proseguono le ricerche partendo dallo spunto ricevuto e, poco dopo, individuano un uomo che sta cercando di rubare un’autovettura. L’ha già aperta e sta provando ad accenderla a spinta. Dalla descrizione ricevuta, si tratta dell’uomo che stanno cercando. I Carabinieri lo bloccano, senza dargli il tempo di scappare a piedi. È ubriaco, il test confermerà un tasso alcolico molto elevato, e si sarebbe messo alla guida con il rischio di mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. Peraltro, come accerteranno i Carabinieri, è privo di patente di guida poiché sospesa da quasi tre anni, proprio per guida in stato di ebbrezza. Non basta, a seguito della perquisizione viene trovato in possesso di un arnese multiuso, verosimilmente utilizzato per danneggiare le colonnine telefoniche e staccare i componenti elettronici rubati, che vengono recuperati e riconsegnati alla società proprietaria, vittima di un danno di oltre 5.000 euro.

L’uomo, un 38enne noto alle Forze dell’Ordine, viene denunciato per danneggiamento e tentato furto in relazione alle centraline e per il tentato furto dell’autovettura, oltre che per la guida in stato di ebbrezza e il porto di oggetti atti a offendere.