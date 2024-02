Dal mese di Maggio ad Aquae Statiellae (Acqui Terme) rivive la grande storia dell’Impero Romano con la rassegna Acqui Terme Romana.



Attività didattiche, visite guidate, spettacoli, rievocazioni in costume, enogastronomia, divertimento e tanto altro per vivere ad Aquae Statiellae (oggi Acqui Terme) e la grande storia dell’Impero Romano.



Il programma della rassegna Acqui Terme Romana coinvolgerà la città e il territorio acquese a partire dal mese di Maggio 2024 mirando a valorizzazione sinergicamente più segmenti per un rilancio condiviso e apprezzabile già in una primissima edizione zero che culminerà nelle iniziative in programma per il weekend da Venerdì 31 Maggio a Domenica 2 Giugno.



Sono in fase di programmazione incontri di avvicinamento e approfondimento sul mondo antico, aperti a tutti, seguendo un percorso che introdurrà agli appuntamenti di visita e rievocazione per assaporare e rivivere la grande storia del territorio acquese con la collaborazione delle realtà acquesi e con l’obiettivo di coinvolgere la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali.



I fondamenti della progettazione legata alla rassegna Acqui Terme Romana si basano su una proposta didattica di qualità, che possa intrattenere e sorprendere soprattutto i più giovani coinvolgendo anche genitori e parenti, unitamente ad un’offerta strutturata quale volano strategico capace di rilanciare la vocazione turistica dell’intero territorio affascinando un pubblico sempre più ampio per un reale rilancio commerciale sostenibile e consapevole capace di integrare tutto il comparto alberghiero, ristorativo e commerciale.



Il progetto mira ad integrare le realtà associative e imprenditoriali locali oltre a prevede la stesura di linee guida che garantiranno la cura dei particolari soprattutto in termini scientifici, al fine di attrarre e coinvolgere un pubblico eterogeneo e interessato, capace di godere del piacere della scoperta culturale e dell’immancabile offerta di intrattenimento e ospitalità di cui il nostro territorio può fregiarsi da oltre 2000 anni.



“Fascino & ospitalità” dichiara il Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini “La città di Acqui Terme conquisterà con il suo fascino più antico. Un obiettivo ambizioso per Acqui Terme Città Europea del Vino 2024 che vedrà la creazione di un nuovo format in grado di coniugare il grande patrimonio acquese con una proposta turistica-commerciale di qualità. Un esercizio virtuoso per tutta la nostra comunità, per riscoprire il patrimonio culturale acquese quale volano di un rilancio turistico per tutto il territorio. Grazie infinite a chi si sta prodigando per questo ambizioso traguardo e grazie a chi vorrà contribuire con al propria attività. Acqui Terme Romana è un‘occasione per dimostrare la forza e il valore della nostra città e di tutto il territorio acquese.”



Nelle prossime settimane saranno trasmessi maggiori dettagli legati alla partecipazione. Al fine di una migliore programmazione condivisa qui di seguito il programma indicativo del grande appuntamento previsto per il 30 maggio – 2 Giugno 2024.



PROGRAMMA INDICATIVO (l’organizzazione si riserva il diritto di opportune modifiche in corso d’opera) Acqui Terme Romana | 31 Maggio – 2 Giugno 2024

VENERDI 31 Maggio 2024

18:00 Cerimonia di Inaugurazione corteo e rito di apertura presso Piazza Bollente

19:00 Momento Gastronomico nei ristoranti e locali acquesi

21:30 Teatro Antico al Teatro Romano di Via Scatilazzi

SABATO 1 Giugno 2024

10:00-17:00 Attività Didattiche e Rievocative al Civico Museo Archeologico Visite Guidate, Giochi Antichi, Degustazioni Vini, Personaggi in costume, Laboratori Didattici

18:00-2:00 Notte Bianca Romana musica e divertimento nel centro città

DOMENICA 2 Giugno 2024

10:00-17:00 Attività Didattiche e Ludiche al Museo Visite Guidate, Giochi, Degustazioni Vini



inoltre tutti i giorni

Shopping e Pacchetti turistici – Menù Degustazione con proposte tipiche e ricette antiche –