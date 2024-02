Egregio direttore

sono un abitante di viale kennedy e seguo i lavori del cantiere della nuova scuola. Abito al quarto piano di un condominio, pertanto ,riesco ad osservare bene l’andamento dei lavori. Per tutto il periodo invernale vi è una squadra di operai che lavora assiduamente dal lunedì al sabato compreso per più di dieci ore al giorno, cominciano i lavori verso le 7,00 di mattina e finiscono verso le 19,00 di sera .Secondo me il problema è che al mattino viene chiaro verso le 8,00 e la sera verso le 5,30 – 6,00 quindi durante la giornata lavorano circa 3-4 ore al buio , in particolare alla sera oltre al buio c’è anche la stanchezza con il rischio di incidenti sul lavoro….

Avranno i loro interessi a lavorare alacremente ma personalmente sono preoccupato per la loro incolumità !!…Visto i numerosi incidenti sul lavoro in particolare nei cantieri ..

Grazie e distinti saluti .

Lettera firmata