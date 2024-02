È online il bando per la partecipazione alla XXXV edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro” 2024. Sono previste importanti sorprese sia per quanto riguarda il Concorso che per le serate e i concerti sul Sagrato del Santuario di NS della Rovere.

Il Concorso, in programma dal 16 al 21 luglio, dopo il sostegno sempre più importante ricevuto dalle istituzioni nel 2023, in primo luogo il Comune di San Bartolomeo al Mare, ma anche Regione Liguria e Fondazione Carige, si avvia a festeggiare il trentacinquesimo anno di attività nel campo dell’arte e della cultura sostenendo e promuovendo i giovani musicisti nazionali ed internazionali.

“Il 2024 segna un nuovo traguardo per questo concorso che si è ormai affermato come un punto di riferimento per i giovani musicisti e promesse della musica di domani – spiega Christian Lavernier, Direttore artistico -. Sono orgoglioso del lavoro fatto fino ad ora, con le istituzioni che hanno creduto nel progetto e con la squadra del Rovere che cresce e si rinnova di giovani, appassionati e capaci. Quello che vedrete quest’anno sarà un Rovere d’oro ambizioso e ricco di sorprese. Nuovi premi per i giovani musicisti, nuove collaborazioni con istituzioni di promozione musicale e culturale, grandi concertisti nelle serate del concorso. Stiamo preparando tante sorprese per segnare questo traguardo, raggiunto insieme a tutta la comunità di San Bartolomeo al Mare e non solo”.

Maggiori informazioni: https://www.roveredoro.org



