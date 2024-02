Nelle scorse settimane si sono conclusi in maggior parte gli interventi di messa in sicurezza dei giardini, iniziati nel mese di ottobre del 2023.

Giardini pubblici “La Lucciola” in via Galilei

Il tema scelto per l’ambientazione dell’area è stato quello del “Castello” con torri e altri richiami attinenti all’ex fortezza cittadina. Su tutta l’area è stata posata una pavimentazione antitrauma andando a rimuovere i giochi ormai obsoleti sui tre livelli dell’area.

Al livello uno, ovvero all’ingresso del giardino è stato posato un nuovo chiosco ottagonale oltre a una struttura gioco multifunzione con due torri, un ponte di collegamento, scalette di risalita, scivolo a tubo e scivolo semplice, oltre ad accessori funzionali al gioco.

Al livello due è stata posata una struttura a percorso ludico-didattico, multifunzione con due torri, un ponte di collegamento, una scaletta di risalita, un tubo di collegamento torri, una palestrina e accessori funzionali al gioco.

Oltre alla messa in sicurezza del parapetto, tra il livello uno e due, attraverso il tamponamento con pannelli colorati in pvc, alternati da moduli gioco: suono, tris, musica e i numeri ecc.

Al livello tre è stata effettuata la manutenzione della paratia di contenimento della scarpata con blocchi autoportanti ad incastro del tipo “muro fiorito” oltre alla posa di una staccionata in legno.

É stato installato un tavolo da picnic e ai piedi della scarpata arbustiva, con soprastante vialetto pedonale d’accesso al Parco del Castello, una recinzione “antintrusione” direttamente al piano del terzo livello.

Aree giochi in via Domiziano Soncino e via Francesco Rolandi

Nelle due aree sono state rimosse attrezzature ludiche in acciaio di vecchia fabbricazione, sprovviste di pavimentazione antitrauma.

Sono stati installati, in entrambe le aree, un’altalena doppia mista e una struttura gioco multifunzione con torre, una palestrina e un pannello didattico e accessori funzionali al gioco.

Area giochi in via Ezio Vanoni

Qui la priorità è stata la messa in sicurezza delle pavimentazioni e attrezzature del campo da gioco del basket, con la fornitura e posa di due nuovi canestri, su palo, regolamentari per le dimensioni e tipologia dell’area e realizzato un fondo di campo “multisport” in cemento che, nel periodo tardo primaverile, sarà ultimato con una finitura in resina colorata.