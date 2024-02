La collaborazione tra la Questura di Alessandria e il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte di Torino prosegue con attività congiunte settimanali per lo svolgimento di servizi straordinari del controllo del territorio in città e nei paesi della Provincia.

In questo ambito, lunedì scorso, è stato effettuato un servizio in questo Capoluogo con particolare attenzione al centro cittadino e all’area della stazione ferroviaria. Complessivamente sono stati impiegati 2 operatori di questo Ufficio, 4 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, 2 operatori della Polfer di Alessandria e per l’occasione hanno completato il dispositivo dei controlli due unità cinofile della Polizia Locale di Alessandria. I numeri raccontano di 116 persone controllate di cui 34 pregiudicati, 4 veicoli ed un esercizio pubblico.

Si segnala in particolare l’attività effettuata alla stazione ferroviaria durante la quale si identificavano alcuni giovani appena scesi da un treno proveniente dal pavese. Poco dopo un uomo attirava l’attenzione dei poliziotti lamentando di essere stato derubato del proprio telefono cellulare da uno dei ragazzi sottoposti al controllo.

Gli operatori procedevano alla perquisizione del ragazzo segnalato, addosso al quale veniva trovato il cellulare rubato che veniva successivamente consegnato al legittimo proprietario. Per quanto accertato il giovane veniva denunciato in stato di libertà per il reato di furto, lo stesso, cittadino marocchino, veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria per non aver adempiuto, nel gennaio 2024, all’Ordine del Questore di Torino a lasciare il territorio italiano in quanto non in possesso del permesso di soggiorno.