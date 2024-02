Dalla prossima settimana prenderanno il via le operazioni di pulizia straordinaria delle 43 pensiline cittadine.

A occuparsi dell’intervento sarà, su incarico dell’Amministrazione Comunale, la società Seris, partecipata 100% del Comune di Imperia.



Dopo una pulizia straordinaria di tutte le fermate dell’autobus, che sarà effettuata in notturna per evitare disagi all’utenza, verranno programmati ed attuati interventi ordinari, una volta al mese, per le pensiline centrali più utilizzate, e ogni tre mesi per quelle situate nelle frazioni.



L’intervento per il servizio annuale, comprendente sia le operazioni straordinarie che i passaggi ordinari, è di circa 19 mila euro.

“Dopo gli importanti lavori di riqualificazione che sono stati fatti negli ultimi anni grazie all’Amministrazione del sindaco Claudio Scajola nell’ambito delle pensiline imperiesi, tra cui l’installazione della pensilina di Piazza Ricci, le nuove strutture posizionate in via Littardi e via Nizza, il restyling ancora in corso della pensilina di Porto Maurizio, ora concretizziamo una delle richieste che stanno più a cuore ai nostri concittadini, ossia una pulizia di qualità e capillare delle pensiline. Grazie agli interventi che partiranno la prossima settimana, restituiremo con grande rapidità il decoro alle pensiline, rendendo Imperia una città sempre più pulita.” – commenta l’assessore all’Arredo Urbano, Ester D’Agostino.