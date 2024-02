A breve in quattro punti di Tortona verranno installate telecamere posti che controlleranno gli accessi nell’area pedonale segnalando gli abusivi. Le quattro videocamere di prossima installazione verranno collocate all’inizio in via Emilia Nord all’incrocio con via ammiraglio Mirabello, in Piazza Duomo all’incrocio con via Emilia via Pellizzari, poi all’inizio della via Emilia nei pressi dell’ospedale civile e una in via Costa Ludovico che da via Sarina immette in piazza San Simone.

Un’altra attività importante è che viene svolta dalla Polizia municipale e che segnaliamo riguarda le pattuglie e la possibilità di fermare i veicoli sprovvisti di assicurazione. In pratica succede questo quando una pattuglia si posiziona all’ingresso di Tortona e un’automobile entra in città priva di copertura assicurativa o della revisione. Automaticamente la targa dell’auto viene segnalata sul tablet della polizia municipale così quando l’auto transita davanti alla pattuglia viene fermata e quindi viene sanzionata e l’auto ovviamente sequestrata.

Nel corso del 2023 sono stata effettuate bene 118 sequestri. Quindi quando i cittadini vedono la pattuglia ferma all’ingresso della città per i controlli questo gli agenti stanno facendo anche questo.