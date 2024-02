Gli investimenti voluti dall’Amministrazione comunale di Tortona per potenziare l’attività del Corpo della Polizia Municipale:

– Implementazione dell’impianto di videosorveglianza con contributo ministeriale per 87.200 euro;

– miglioramento dell’infrastruttura del sistema di videosorveglianza per 120.000 euro da avanzo di amministrazione;

– realizzazione del sistema di controllo agli accessi dell’Area Pedonale Urbana mediante la collocazione di telecamere omologate per 90.000 euro da avanzo di amministrazione;

– acquisto di un autocarro usato per 10.000 euro da avanzo di amministrazione ed una nuova autovettura per circa 32.000 euro in parte da contributo regionale e in parte da avanzo di amministrazione entrambi a servizio della Protezione Civile;

– acquisto di radio portatili per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile al fine di rendere più efficienti le comunicazioni in caso di emergenza;

– acquisto di una nuova autovettura per la Polizia Locale per circa 29.000 euro da avanzo di amministrazione;

– acquisto di una nuova apparecchiatura per il controllo del passaggio con il semaforo rosso installata all’incrocio fra la ex strada statale per Genova e via Balustra;

– acquisto di “body cam” in dotazione al personale della Polizia Locale;

– acquisto di un misuratore di velocità di ultima generazione per postazioni di controllo mobili;

– installazione del nuovo semaforo alla frazione Rivalta Scrivia in entrata provenendo da Tortona, a cui nei prossimi mesi se ne aggiungerà un secondo in uscita.