Con l’avanzamento dei lavori relativi al consolidamento e alla messa in sicurezza del versante in frana, è oggi possibile riaprire la strada detta Incompiuta, che resterà accessibile a pedoni e ciclisti fino all’apertura dei cantieri che permetteranno a Regione Liguria e Rivieracqua di completare l’opera. Fino alla settimana scorsa l’Incompiuta era fruibile solo nel fine settimana per agevolare l’avanzamento dei lavori in corso.

Si consiglia di prestare comunque attenzione in quanto la strada risulta essere ancora disconnessa, in attesa dei prossimi lavori propedeutici alla realizzazione del nastro della ciclovia tirrenica.