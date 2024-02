l prossimo 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo, celebrazione in memoria delle vittime delle Foibe.



Il Comune di Tortona patrocina alcuni appuntamenti in occasione di questa ricorrenza.



Venerdì 9 febbraio due iniziative organizzate dalla sezione locale dell’ANPI si svolgeranno presso la sala Romita del Municipio:

alle ore 10.30 Donata Boggio Sola e Giorgio Boccassi della compagnia Coltelleria Einstein leggono brani da “Naufraghi nella tempesta della pace (Storie e momorie dei naufraghi della Venezia Giulia, della Dalmazia e dell’Istria)”; interviene Claudio Debetto testimone dell’Esodoù

alle ore 17.30 la lettura – testimonianza sarà ripresa durante l’inaugurazione della mostra fotografica tratta dal volume “Corso Alessandria 62, la storia e le immagini del campo profughi di Tortona”.

L’esposizione è stata allestita d’intesa con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia in collaborazione con la Fototeca della Fondazione CR Tortona; sarà presente anche il Vescovo Guido Marini.

Sabato 10 febbraio il Comitato di Alessandria e Tortona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia organizza la consueta manifestazione in corso Alessandria, presso il monumento in ricordo delle vittime delle Foibe adiacente al palazzo municipale, con il seguente programma:

ore 11, momento di raccoglimento e preghiera per le vittime e benedizione della corona d’alloro

ore 11.15, messa presso la chiesa di San Michele celebrata da don Augusto Piccoli, cappellano della Polizia di Stato di Alessandria.

