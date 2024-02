Si è svolta questa mattina, giovedì 8 febbraio, la prima riunione del rinnovato Consiglio Comunale dei Ragazzi che coinvolge, come sempre, gli istituti comprensivi cittadini e l’istituto “San Giuseppe”. Accolti dal Vicesindaco Fabio Morreale, dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, dall’Assessore Marzia Damiani, dai Consiglieri Marcella Graziano e Nicolò Castellini, alla presenza del Segretario Generale Salvatore Pagano, i componenti del CCR sono: Francesca Albertelli, Irene Aulisa, Briana Bardhi, Sara Cortoni, Michele Righini, Eleonora Rossi, Penelope Rossi, Margherita Van Delft (comprensivo Tortona A); Beatrice Basilio, Martina Casella, Alessandro Gatti, Giorgia Ghezzi, Noemi Meraglia, Leonardo Sala (Tortona B); Benedetta Rita Maria Demattei, Chiara Tammone, Matteo Alberto Volpi (“San Giuseppe”). Si sono quindi svolte le elezioni per il Sindaco e il Vice: eletta Sindaco Beatrice Basilio che ha ottenuto più voti rispetto all’altra candidata, Benedetta Demattei, dopo aver esposto il suo programma elettorale che propone di organizzare incontri con i giocatori del Derthona Basket per parlare di alimentazione, stili di vita e mentalità vincente da utilizzare anche nella vita quotidiana; partecipare alla Giornata della Terra con apposite iniziative di sensibilizzazione sui temi ambientali; la possibilità di avvicinarsi al volontariato e di partecipare a corsi di primo soccorso; richiedere l’utilizzo dello Chalet Castello per una festa di fine anno che coinvolga le scuole medie cittadine; organizzare campionati sportivi studenteschi a Tortona. Una successiva votazione ha eletto invece Briana Bardhi Vicesindaco dei ragazzi. Al termine è stato presentato il programma delle manifestazioni in occasione del Giorno del Ricordo, alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione Venezia Giulia, Istria e Dalmazia che hanno raccontato la storia degli esuli presso il campo profughi che aveva sede a Tortona, proprio nella Caserma Passalacqua oggi sede del Comune.

