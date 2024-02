Dalla spiaggia dell’Arenella, a pochi passi dal Teatro Ariston, passando per i maxi schermi di Casa Sanremo, fino alla ‘Cartolina’ del regista Fausto Brizzi che verrà trasmessa questa sera su Rai 1 nel corso del festival. Regione Liguria dà così il via, oggi, alla campagna di promozione del territorio #Liguriadabaciare. Dopo il casting per la ‘Cartolina’ che aveva visto la partecipazione di oltre 100 coppie, il tema del bacio continua a conquistare Sanremo e la Liguria grazie a una nuova campagna social che invita le persone a raccontare il loro più bel bacio dato o ricevuto sullo sfondo della Liguria. In occasione del giorno di San Valentino, le storie più romantiche verranno proiettate il 14 febbraio sul maxischermo in piazza De Ferrari a Genova.

Non solo racconti: le iniziative prevedono inoltre la pubblicazione sui canali de La Mia Liguria dei migliori selfie scattati dagli utenti all’interno delle cornici #Liguriadabaciare e posizionate in diversi luoghi della regione. La prima tappa è, proprio in occasione del festival, a Sanremo, sulla spiaggia dell’Arenella in corso Trento Trieste 2. La cornice resterà nella Città dei fiori accanto al mortaio gigante della parallela campagna #Pesto, Masterpiece of Liguria fino al 10 febbraio, mentre dal 14 febbraio, giorno di San Valentino, si sposterà a Genova per poi raggiungere altre location simbolo della Liguria.

“La campagna #Liguriadabaciare abbraccia tutta la regione attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che approdano anche sulla vetrina social. Questa iniziativa, unita a quella del pesto come simbolo di eccellenza nel mondo, promuove la Liguria mettendola sotto i riflettori del festival. Un’opportunità preziosa per far conoscere il nostro territorio attraverso il ‘bacio’, simbolo peraltro della prossima riapertura della Via dell’Amore alle Cinque Terre”.

– Per raccontare il proprio bacio più bello in Liguria è sufficiente compilare il Google Form a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezwf38QBki91QUPje3Jao-r8Qm7aRbr__0j0g–bACtqfn9A/viewform?pli=1