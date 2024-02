Dopo la buona risposta di adesioni al primo ciclo di incontri, la Biblioteca Civica, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Esplorazioni Contemporanee, ripropone un secondo ciclo di appuntamenti dedicati agli adolescenti.

In un periodo in cui si cerca di far recuperare ai giovani il valore della condivisione e delle esperienze concrete in contrasto con il mondo effimero e virtuale dei social, i laboratori proposti hanno come principale obiettivo quello di coinvolgere i ragazzi (tra gli 11 e i 13 anni) a sperimentare e cercare di cogliere la loro predisposizione artistica dando spazio alla creatività che spesso addirittura ignorano di avere o non

hanno il tempo o il coraggio di esprimere. Il progetto si basa, infatti, sulle potenzialità e sulla ricchezza di doti e talento che i ragazzi possiedono e che, sovente, non riescono ad esprimere.

Il ciclo si articolerà in quattro incontri, tutti gratuiti con prenotazione, che si svolgeranno presso l’Auditorium della Biblioteca Civica (Via Marconi, 66) il sabato mattina dalle ore 9,30 alle 12,30. Le date in programma sono il 9, 16, 23 marzo e il 6 aprile.

I laboratori saranno condotti da Marta Molinari, danzatrice ed educatrice del movimento somatico e da Daniela Tusa, attrice ed insegnante di teatro. «La partecipazione al percorso completo degli appuntamenti è vivamente consigliato – dice Marta Molinari – in quanto permette di attivare un processo creativo che prosegue nelle vite quotidiane dei ragazzi dalla scuola allo sport e nelle loro relazioni sociali. Arte come supporto alla consapevolezza emotiva».

Info e prenotazioni:

Biblioteca Civica tel. 014376246

email eventiculturali@comune.noviligure.al.it