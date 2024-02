Il Consiglio di Amministrazione di ASMT Tortona S.p.A., il mese scorso, ha approvato il documento di presentazione dei risultati dell’analisi di Customer Satisfaction, condotta nel mese di Aprile – Maggio 2023, per il servizio della Ristorazione Scolastica, e da Gennaio 2023 anche per il Servizio delle Soste cittadine e del Parcheggio sotterraneo “Passalacqua” affidati direttamente per la gestione dal Comune di Tortona ad ASMT Tortona S.p.A.

L’ASMT Tortona S.p.A., nell’organizzazione dei suoi servizi, ritiene essenziale la partecipazione attiva dei cittadini alla progettazione delle politiche aziendali al fine di conoscere le varie opinioni e fornire servizi sempre più adeguati.

Le attività chiave per capire gli utenti e per migliorare la qualità di un servizio sono quelle dell’ascolto e della rilevazione della soddisfazione degli utenti stessi fruitori dei Servizi; pertanto dal 2017 l’Azienda svolge, con cadenza annuale, l’Indagine sulla qualità dei servizi pubblici gestiti con l’obiettivo di verificarne la funzionalità.

L’edizione 2023 è dunque la sesta indagine volta a comprendere in modo sempre più puntuale quali sono gli elementi di maggiore soddisfazione e le aree di criticità della popolazione locale nei confronti dei servizi gestiti da ASMT Tortona S.p.A.

Le opinioni degli interessati sono state acquisite attraverso la distribuzione di questionari ad hoc da compilare in forma anonima; per quanto riguarda il servizio Soste tali questionari sono stati distribuiti agli abbonati e/o a tutti i cittadini fruitori del Parcheggio Passalacqua e dei parcheggi su strada; per quanto riguarda le mense scolastiche sono state richieste le opinioni degli Istituti Scolastici Comprensivi TORTONA-A e TORTONA-B che, grazie alla collaborazione degli addetti dell’Ufficio Assistenza scolastica del Comune di Tortona, dei Dirigenti Scolastici e degli insegnanti di riferimento hanno provveduto a trasmettere i questionari preparati da ASMT Tortona S.p.A. ad un campione mirato di studenti delle scuole di infanzia, Primaria e di I° Grado attraverso il questionario per la ristorazione scolastica (Questionario Genitori/Bambini).

I questionari utilizzati sono composti, per le mense scolastiche, da un totale di n. 9 domande (e n.7 domande riservate al questionario dei Bambini) relative alla composizione dei menu e ad alcuni aspetti del servizio (temperatura dei pasti, erogazione pasti igienicamente sicuri, sani e diversificati, porzioni distribuite sufficienti, menu diete speciali, idoneità del servizio, ecc…); per il servizio Soste i questionari sono composti da n. 2 domande relative all’adeguatezza del servizio (numero parcometri, loro distribuzione e/o ubicazione nelle varie zone della città, modalità di pagamento: con moneta, con le applicazioni Easy Park e Sosta più, emissione abbonamenti ecc.) e all’adeguatezza della Gestione del Parcheggio sotterraneo Passalacqua.

Complessivamente sono stati raccolti n° 1008 questionari, e precisamente: n° 795 negli Istituti Scolastici (compreso questionario bambini n. 394)

n° 213 nel Servizio Soste e Parcheggio Passalacqua

I questionari riportavano anche una serie di informazioni aggiuntive riguardanti la professione, il sesso, l’età al fine di incrociare opportunamente i dati a fronte di una maggiore leggibilità dei risultati.

È stata inoltre inserita una sezione libera denominata “Donaci il tuo Contributo” per consentire a tutti i fruitori (compresi i bambini) di esprimere liberamente eventuali proprie opinioni e/o suggerimenti.

Dai dati raccolti ed elaborati è emerso: per la Gestione del Servizio Ristorazione un panorama di “Sostanziale crescita della Soddisfazione”, sia per quel che riguarda la taratura dello strumento di indagine (questionario), sia come fotografia del fenomeno relativo alla soddisfazione dell’utente per il Servizio erogato.

Considerato che per gli anni 2020 – 2021 non è stato possibile effettuare alcuna indagine per emergenza Covid-19, l’iniziativa ha riscosso un indice di partecipazione superiore rispetto all’anno 2019 e 2022;

Il grafico, qui di seguito riportato, rappresenta il risultato del Servizio Ristorazione Scolastica – Giudizio complessivo raffrontato in % con l’Anno 2022 e l’anno 2019:

Come evidenziato il gradimento del servizio è ulteriormente aumentato rispetto al grado più alto (78% rispetto al 50% del 2022 e al 40% del 2019).

È diminuito notevolmente, invece, il medio gradimento (19% rispetto al 48% dell’anno 2022 e dell’Anno 2019 46%) così come il giudizio negativo (3% rispetto l’Anno 2019 14% e leggermente

superiore all’Anno 2022 2%)

Per quanto riguarda, invece, la Gestione delle Soste cittadine e del Parcheggio sotterraneo “Passalacqua” non è stato possibile effettuare un confronto con gli anni precedenti in quanto il servizio è stato assunto solamente da Ottobre 2022.

Le indagini effettuate, però, hanno fatto emergere un panorama di una “Sostanziale Soddisfazione” sia per quanto riguarda le soste su strada (92% alto gradimento e solo 8% giudizio negativo), sia per quanto riguarda il parcheggio sotterraneo “Passalacqua” (90% alto gradimento e 10% giudizio negativo).

Si coglie l’occasione per ringraziare formalmente e sentitamente la collega addetta alla Segreteria della capogruppo ASM Voghera Spa, gli addetti dell’Ufficio Assistenza scolastica del Comune di Tortona, la gentile Utenza, i Dirigenti Scolastici e tutti le persone che hanno comunque risposto ad ASMT Tortona S.p.A. fornendo la collaborazione che mai come in questo periodo è stata preziosa e ha permesso la realizzazione della Customer Satisfaction

La Direzione ASMT Tortona S.p.A.

