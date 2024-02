Il Prefetto di Alessandria, dott.ssa Alessandra Vinciguerra, ha ricevuto nella mattinata di ieri, in visita ufficiale, il Console Generale di Romania a Torino, dott. Cosmin Dumitrescu.

Durante il cordiale colloquio, in cui sono state approfondite alcune tematiche di attualità di comune interesse, il Console ha richiamato le priorità condivise tra il nostro Paese e la Romania delineate nel vertice Intergovernativo tenutosi a Roma lo scorso 15 febbraio ed ha voluto evidenziare come un obiettivo del suo mandato sia quello di accrescere il partenariato strategico tra i due Stati a livello locale, provinciale e regionale e come, in particolare nell’ambito accademico, siano stati già avviati progetti di collaborazione tra la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e quella di Timisoara.

Il Prefetto ha sottolineato come la comunità italo – rumena, presente in modo consistente sia nella città capoluogo che in numerosi comuni, risulti ben inserita nel contesto sociale ed economico mettendo in luce le potenzialità che il territorio offre dal punto di vista culturale, produttivo e turistico e convenendo sull’importanza di un ulteriore sviluppo dei rapporti già in essere con la comunità che vive e lavora in questa provincia.

Al termine dell’incontro è stato assicurato il reciproco impegno perché si dia ulteriore impulso ai già proficui rapporti di collaborazione istituzionale.