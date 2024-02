Sono ripartite le lezioni informative sulla sicurezza stradale da parte della Polizia Municipale di Imperia che nella scorsa settimana ha fatto visita ai trentacinque alunni della Scuola Primaria di Pompeiana.

Gli incontri hanno l’obiettivo di formare le future generazioni sulle regole che tutti i cittadini dovrebbero rispettare al fine di garantire la buona convivenza all’interno delle proprie comunità.

Dall’educazione stradale, tra cui l’uso delle cinture di sicurezza, della bicicletta e l’attraversamento pedonale, al rispetto per l’ambiente, in particolare la differenziazione dei rifiuti e l’uso corretto dei cestini urbani in cui depositare bottigliette di plastica, piccoli contenitori di cibo e di bevande, salviette usate; questi i temi trattati dagli agenti della Polizia Municipale di Imperia agli alunni presenti.

Durante l’incontro formativo, a cui era presente il nuovo comandante Alessio Moriano, sono stati consegnati agli alunni il “Diploma di Ciclista Modello”, come attestato di partecipazione alla lezione.

In programma sono previsti nuovi incontri. Il 1° Marzo gli agenti saranno presenti presso l’Istituto imperiese N.S. della Misericordia.

“Una buona convivenza e sicurezza si ottengono sicuramente con le sanzioni ai comportamenti scorretti e mettendo in campo strumenti di prevenzione, ma anche formando i più piccoli al comportamento corretto da tenere in strada. Per questo motivo, insieme al nuovo comandante, abbiamo deciso di riprendere e intensificare i corsi nelle scuole, dando anche la possibilità alle scuole dei comuni vicini di richiedere la nostra presenza, come nel caso della Scuola Primaria di Pompeiana.” – commenta l’assessore delegato alla Polizia Municipale, Antonio Gagliano