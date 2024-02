Da domani mercoledì 21 febbraio a venerdì 23 febbraio viabilità modificata in via Matteotti a Diano Marina per interventi di potatura degli alberi, con divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 15:00 su via Matteotti nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Roma.

I lavori sono stati decisi in accordo tra Comando di Polizia locale e GM in modo da ridurre quanti più possibile il disagio e farli coincidere con le limitazioni al traffico pesante già adottate su via Gaggero, dove sono in corso i lavori di allaccio alla rete idrica.

La circolazione sarà deviata sulle vie Sottana alla foce e Bonfante. Garantito il transito dei mezzi di soccorso e gli accessi alle proprietà private