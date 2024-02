Imperia entra nel novero dei Comuni “Plastic Free”. Il riconoscimento è assegnato dall’associazione Plastic Free Onlus, nata con l’obiettivo di informare e sensibilizzare il maggior numero di persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, e dei suoi effetti sull’intero ecosistema.

Imperia ha ricevuto il riconoscimento dopo aver superato la valutazione del Comitato interno alla Onlus, che si è basato sulle iniziative adottate per la lotta agli abbandoni illeciti di rifiuti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose dell’Ente e la collaborazione con le associazioni.

Il premio, a forma di tartaruga, verrà materialmente consegnato all’Amministrazione comunale il prossimo 9 marzo, presso il Teatro Carcano a Milano. Imperia farà parte dei 111 comuni premiati in Italia ed è l’unico nel 2024 della provincia di Imperia.

Nelle scorse ore è stata inoltre ufficializzata a Palazzo Civico la firma del Protocollo d’intesa tra il Comune di Imperia e l’ associazione Plastic Free Onlus. Lo scopo dell’intesa è di garantire il continuo appoggio del Comune agli eventi di sensibilizzazione che l’associazione svolge attraverso l’organizzazione di giornate di raccolta di rifiuti, passeggiate ecologiche e sensibilizzazione nelle scuole tramite i referenti.

“Una notizia che guarda in due direzioni. È un riconoscimento per quanto fatto fino ad ora e che ci pone tra i Comuni più virtuosi in Italia e al vertice nella nostra provincia. Inoltre, con la firma del protocollo, guardiamo al futuro e poniamo le basi per un percorso a più ampio respiro, che sarà ricco di iniziative in materia ambientale, capace di coinvolgere adulti e bambini”, commenta il vice sindaco e assessore all’Ambiente, Giuseppe Fossati.