La rassegna degli “Aperitivi in musica” ideata da Daniela Agostini che gestisce la storica Accademia di Musica “Lorenzo Perosi” di Tortona per il secondo appuntamento in calendario previsto per domenica prossima, 11 Febbraio, propone un avvenimento che ha riscosso talmente successo che i posti sono già andati esauriti. Si tratta dell’ APERITIVO IN MUSICA CON DELITTO.

L’inizio è previsto per le 18 presso la sede dell’Accademia in via Pernigotti e si tratta di un progetto-pilota unico nel suo genere: solitamente, infatti, si è abituati ad assistere ad una rappresentazione teatrale durante una cena e la novità consiste appunto nel fatto che qui si tratta di qualcosa di diverso perché oltre al mistero che dovrà essere risolto dai partecipanti il pubblico verrà allietato con vari intermezzi musicali eseguiti dal maestro Gian Maria Franzin al pianoforte che coinvolgeranno ulteriormente i presenti.

Ad esibirsi saranno gli attori della compagnia teatrale ON STAGE e il vino sarà offerto grazie al Consorzio tutela vini colli tortonesi dalla cantina Fontanafredda.