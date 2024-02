Neve, sport, amicizia, condivisione: lo stage sportivo che, anche quest’anno, ha portato a Bardonecchia i ragazzi del Liceo Peano è stato un momento importante di sport e socialità a contatto con la natura. Organizzato dalla prof. Susanna Sgheiz, ha visto protagonisti 135 studenti che sono stati ospiti del Villaggio Olimpico per quattro giorni, trascorrendo la giornata sulle piste con i maestri di sci o con gli insegnanti accompagnatori e i tempi liberi nella struttura che offre animazione e momenti condivisi. Domenica 21 gennaio la partenza da Tortona con nove docenti accompagnatori e poi la montagna: sci, neve, attività all’aperto in una proposta a condizioni molto vantaggiose.

Le attività con i maestri sono state organizzate dalla scuola di sci di Bardonecchia: divisi in corsi per livello, dalla “prima neve” all’avanzato, i ragazzi hanno seguito le lezioni dei maestri sperimentando le proprie abilità. Il gruppo più numeroso era composto proprio da chi non aveva mai sciato e che, dopo le prime discese nel campo scuola, scendeva con soddisfazione piste discretamente impegnative e saliva con gli impianti in maniera autonoma. Tutti gli altri ragazzi che avevano già esperienza sugli sci hanno avuto modo di migliorare e di divertirsi con i compagni di classe sotto la guida dei maestri.

L’iniziativa è stata molto apprezzata anche dalle famiglie.