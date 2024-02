l 10 febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale di Spigno Monferrato (AL)

Le lucide follie di Don Chisciotte

di Paolo La Farina

con Paolo La Farina e Mo. Benedetto Spingardi (musica e voce)

Produzione ReteTeatri

“Questa è la bellezza della cosa mia; che un cavaliere errante divenga matto avendone motivo non c’è né merito né grazie da rendere; il nodo della questione sta in perdere il senno senza un perché … e una volta matto non proverò più nessun dolore” (Miguel de Cervantes – Don Chisciotte della Mancha)

Chi più di chiunque è il simbolo della pazzia se non Don Chisciotte?

Lui che nelle sue avventure ha trattato tutti i vizi e le umane debolezze, in nome di un ideale frutto della sua mente folle?

In questo spettacolo interpreti e pubblico faranno un percorso attraverso le follie del Cavaliere errante e di tante altre figure protagoniste dell’arte in un alternarsi di parole, musica e canzoni rigorosamente dal vivo.

La stagione Teatro nelle valli Bormida è realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Spigno Monferrato (AL) e Comune di Monastero Bormida (AT) e con il sostegno di Cassa di Risparmio di Asti.

Biglietto intero: € 15.00 – ridotto € 13.00 – riduzione per gruppi, proloco e associazioni

INFO e PRENOTAZIONI

teatronellevalli@gmail.com – +39 389 0576711

Prevendita online su MailTicket – https://www.mailticket.it/manifestazione/8838/le-lucide-follie-di-don-chisciotte

Prevendita a Monastero Bormida (AT): presso gli uffici del Comune – Piazza Castello 1

www.rete-teatri.it – www.teatronellevalli.it