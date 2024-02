Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 1 al 7 febbraio Argylle – La Superspia Regia: Matthew Vaughn

Dal 1 al 7 febbraio The Holdovers – Lezioni di vita Regia: Alexander Payne

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Argylle – La Superspia

Regia: Matthew Vaughn. Sceneggiatura: Jason Fuchs. Fotografia: George Richmond. Montaggio: Lee Smith, Tom Harrison-Read. Musiche: Lorne Balfe. Attori:Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, Dua Lipa, Ariana DeBose, Rob Delaney. Distribuzione: Universal Pictures. Produzione: Apple Studios, Marv Films. Paese: USA, Gran Bretagna, 2024. Genere: Azione, Thriller

Argylle – La Superspia racconta la storia di Elly Conway, una scrittrice di best-seller di spionaggio tanto solitaria da uscire raramente di casa. L’idea di felicità della donna è trascorrere una serata davanti al computer in compagnia del suo gatto Alfie.

Elly si ritroverà catapultata nel vero mondo dello spionaggio, quando le trame dei suoi libri, incentrati sull’agente segreto Argylle, inizieranno a diventare reali. Le vicende raccontate nei suoi romanzi sembreranno essere un po’ troppo simili alle attività svolte da un’organizzazione segreta di spionaggio. Quando la spia Aiden le si presenta per salvarla da un potenziale rapimento o, peggio ancora, da un omicidio, Elly e Alfie si ritroveranno in un mondo do



The Holdovers – Lezioni di vita

Regia: Alexander Payne. Sceneggiatura: David Hemingson. Fotografia: Eigil Bryld. Montaggio: Kevin Tent. Musiche: Mark Orton. Attori: Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da’Vine Joy Randolph, Carrie Preston, Gillian Vigman, Michael Provost, Brady Hepner, Colleen Clinton, Greg Chopoorian, Oscar Wahlberg, Tate Donovan, Dustin Tucker. Distribuzione: Universal Pictures. Produzione: CAA Media Finance. Paese: USA, 2023. Durata: 133 min. Genere: Commedia, Drammatico

The Holdovers – Lezioni di vita racconta la storia di un insegnante Paul Hunham, che pare non piacere a nessuno, né ai suoi studenti nè ai suoi colleghi e neppure al preside. Nessuno, infatti, pare gradire il suo essere rigido e pomposo.

È il Natale del 1970 e Paul, senza una famiglia e un luogo dove trascorre le festività, decide di restare a scuola dorante le vacanze come supervisore degli studenti che ancora non hanno potuto far ritorno nelle loro case. Dopo qualche giorno, soltanto uno studente rimane nell’istituto. Si tratta del quindicenne Angus, un ottimo studente ma con un pessimo comportamento, che crea sempre problemi e rischia ogni volta l’espulsione. Oltre a Paul e al giovane, è rimasta nella scuola anche la capocuoca Mary, che si occupa dei figli dei privilegiati nella scuola e che di recente ha perso suo figlio nella guerra in Vietnam.

I tre si ritroveranno a formare un’improbabile famiglia sotto le festività natalizie, condividendo diverse disavventure nelle nevose due settimane che trascorreranno insieme in New England.