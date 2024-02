La collaborazione tra la Questura di Alessandria e il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte con sede a Torino è salda, continua e con obiettivi comuni rivolti alla prevenzione dei reati con una capillarizzazione dei servizi straordinari del controllo del territorio in città e nei paesi della Provincia, ove è richiesto un maggior presidio.

In questo ambito, nella settimana scorsa, sono stati effettuati due servizi, uno nel Comune di Valenza ed uno a Ovada. Complessivamente sono stati impiegati 4 operatori di questo Ufficio e 6 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine identificando 91 persone di cui 29 pregiudicati, controllando 8 veicoli e 5 esercizi pubblici.

L’attenzione è stata rivolta anche verso il fenomeno dei furti in appartamento e nel contesto dei controlli valenzani è stato posta attenzione anche alle frazioni alessandrine di Valmadonna e Valle San Bartolomeo comunque attigue alla città dell’oro.

Nel Comune di Ovada si evidenzia un’attività di iniziativa che ha portato all’arresto di un giovane per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, in una piazza della città, verso le ore 22.00, venivano notati due uomini tra le auto in sosta che stavano parlando e alla vista dell’arrivo di una delle pattuglie impiegate si allontanavano velocemente. Uno dei due si dileguava, mentre l’altro veniva notato salire su una utilitaria sul lato passeggero. I poliziotti si avvicinavano a quel veicolo e percepivano subito un forte stato di agitazione dei due, al lato guida era seduto un altro ragazzo, ma anche un forte odore riconducibile alla sostanza stupefacente Hashish.

I due venivano trovati in possesso di pochi frammenti di hashish, ma l’autista anche proprietario del veicolo, cercava goffamente, forse per il nervosismo del momento, di disfarsi di altro stupefacente, ma veniva notato nel gesto e i poliziotti recuperavano diversi grammi sempre di hashish. A quel punto veniva attuata una perquisizione al veicolo che permetteva di rinvenire altra sostanza stupefacente e alcune centinaia di euro nascoste in più punti. L’atto di perquisizione veniva esteso anche all’abitazione del proprietario del veicolo dove venivano sequestrati, celati in diversi punti della casa, complessivamente 65 grammi di hashish ed un bilancino. Per quanto appurato, il giovane veniva arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L’altro ragazzo veniva invece segnalato alla Prefettura per il possesso per uso personale.

Nella stessa serata, durante un altro controllo su strada, venivano segnalati all’Autorità Amministrativa due persone perché trovate in possesso di piccole quantità per uso personale di sostanza stupefacente (hashish e cocaina).