L’Amministrazione di Diano Marina dà la possibilità, a chi ha un bar o un ristorante, di ampliare il proprio dehors del 30% rispetto alla superficie già concessa. Le richieste vanno fatte pervenire al Comune attraverso l’Ufficio protocollo o via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it previa compilazione dell’apposito modulo, scaricabile all’indirizzo https://www.comune.dianomarina.im.it/news/2024/domanda-semplificata-occupazione-ampliamento-suolo-pubblico-31122024. Gli ampliamenti sono concessi anche in deroga a regolamento comunale per i dehors fino al 31 dicembre 2024, salva disdetta dell’interessato.

“L’ampliamento aiuterà senz’altro i nostri commercianti” dichiara l‘Assessore al commercio Veronica Brunazzi “che, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, potranno beneficiare di maggior spazio per accogliere i propri avventori”.