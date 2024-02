Nel pomeriggio di martedì 6 febbraio ha avuto luogo presso la Sala Giunta del Municipio la prima riunione del “Tavolo Anziani”, istituito al fine di condividere gli intenti in merito al rilancio delle iniziative territoriali, sulle tematiche del welfare e sulla contrazione sociale, alla presenza dell’Assessore alle politiche sociali Giorgio Laguzzi, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL, nonché della Garante dei Garante dei Diritti degli Anziani Paola Ferrari e della Presidente del Cissaca Margherita Bassini.

L’intendimento manifestato è quello di ritrovarsi ogni due mesi, comunque con regolarità, per trattare i temi che riguardano gli impegni comuni a tutela delle cittadine e dei cittadini non più giovani e per impegnarsi in un confronto preventivo circa le materie di maggior interesse per la popolazione anziana; per questo gli argomenti salienti sono stati indicati nel PNRR, nella Legge Regionale nr 17/2019 “promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, nel superamento delle barriere architettoniche; n merito all’osservatorio sulla popolazione anziana ed alla stagione del benessere.