Carbonara Scrivia Gli incontri tenuti dai *Carabinieri* della Compagnia di Tortona con gli studenti delle scuole hanno fatto tappa quest’oggi, mercoledì 7 febbaio alla scuola primaria_“Domenico Carbone”, in occasione della _“Giornata internazionale contro il bullismo e il cyber-bullismo”_.

I ragazzi delle classi quinte hanno avuto l’occasione di affrontare gli importanti temi del rispetto e dell’educazione con il Capitano Domenico Lavigna, che ha fornito utili consigli su come comportarsi nel caso in cui si fosse vittime di violenza. L’impegno costante dei Carabinieri punta a prevenire situazioni di disagio che possono avere risvolti anche molto gravi, come la cronaca purtroppo racconta, invitando tutti a comportamenti corretti e rispettosi oltre a esortare chi si trovasse in difficoltà a parlarne, senza timore, con i genitori, con gli insegnati e con i Carabinieri, sempre pronti ad intervenire e aiutare chi ha bisogno.