Si apre ufficialmente la campagna elettorale a Tortona: il sindaco uscente Federico Chiodi presenterà infatti la campagna elettorale mercoledì prossimo 28 febbraio alle ore 21:00 al Teatro Civico di Tortona.

E’ il primo passo ufficiale per le elezioni comunali che si terranno nel Election days l’otto giugno prossimo. Chiodi sarà sostenuto da Quattro fra liste partiti: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la lista civica Fabio Morreale che porta il nome del Vice Sindaco con il simbolo della torre.

L’appuntamento in programma mercoledì prossimo a Tortona è uno di quelli tra i più importanti del momento in quanto il sindaco uscente è stato uno fra coloro che hanno tenuto maggiori consensi negli ultimi anni, eletto al primo turno nel 2019. Alle prese con il difficilissimo problema del COVID Chiodi ha saputo di districarsi in maniera egregia per poi realizzare tutta una serie di importanti interventi che hanno riscosso ampi consensi da parte di numerosi tortonesi.

È stato proprio questo forse a spingere la attuale giunta ricandidare il sindaco uscente.

Se non ci saranno scossoni dell’ultima ora la campagna elettorale a Tortona dovrebbe avere soltanto tre, a candidati sindaci: oltre a Chiodi saranno Francesco Galanzino di Italia Viva e Gianfranco Agosti per il Partito Democratico e Movimento cinque stelle.